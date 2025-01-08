Ціна Eggy The Pet Egg (EGGY)
Поточна ціна Eggy The Pet Egg (EGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.31K USD. Ціна EGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eggy The Pet Egg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.04 USD
- зміна ціни Eggy The Pet Egg протягом дня — -6.87%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eggy The Pet Egg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eggy The Pet Egg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eggy The Pet Egg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eggy The Pet Egg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.87%
|30 днів
|$ 0
|-52.76%
|60 днів
|$ 0
|-80.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eggy The Pet Egg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-6.87%
-5.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga!
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