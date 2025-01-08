Сьогоднішня ціна Eggy The Pet Egg (EGGY)

Поточна ціна Eggy The Pet Egg (EGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.31K USD. Ціна EGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eggy The Pet Egg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.04 USD

- зміна ціни Eggy The Pet Egg протягом дня — -6.87%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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