Сьогоднішня ціна EGGY (EGGY)

Поточна ціна EGGY (EGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.18K USD. Ціна EGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EGGY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.70K USD

- зміна ціни EGGY протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 603.91M USD

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