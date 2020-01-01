Токеноміка Eggs Finance (EGGS) Дізнайтеся ключову інформацію про Eggs Finance (EGGS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eggs Finance (EGGS) Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Офіційний вебсайт: https://eggs.finance Whitepaper: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Купити EGGS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eggs Finance (EGGS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eggs Finance (EGGS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13.90M $ 13.90M $ 13.90M Загальна пропозиція: $ 40.52B $ 40.52B $ 40.52B Циркуляційна пропозиція: $ 40.52B $ 40.52B $ 40.52B FDV (повністю розведена вартість): $ 13.90M $ 13.90M $ 13.90M Історичний максимум: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00034307 $ 0.00034307 $ 0.00034307 Дізнайтеся більше про ціну Eggs Finance (EGGS)

Токеноміка Eggs Finance (EGGS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eggs Finance (EGGS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EGGS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EGGS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EGGS, досліджуйте ціну токена EGGS в реальному часі!

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