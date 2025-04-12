Ціна Eggs Finance (EGGS)
Поточна ціна Eggs Finance (EGGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.64M USD. Ціна EGGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eggs Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Eggs Finance протягом дня — +5.39%
- циркуляційна пропозиція – 69.48B USD
Отримуйте оновлення цін EGGS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EGGS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eggs Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eggs Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eggs Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eggs Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.39%
|30 днів
|$ 0
|+7.34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eggs Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+5.39%
-1.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EGGS до VND
₫--
|1 EGGS до AUD
A$--
|1 EGGS до GBP
￡--
|1 EGGS до EUR
€--
|1 EGGS до USD
$--
|1 EGGS до MYR
RM--
|1 EGGS до TRY
₺--
|1 EGGS до JPY
¥--
|1 EGGS до RUB
₽--
|1 EGGS до INR
₹--
|1 EGGS до IDR
Rp--
|1 EGGS до KRW
₩--
|1 EGGS до PHP
₱--
|1 EGGS до EGP
￡E.--
|1 EGGS до BRL
R$--
|1 EGGS до CAD
C$--
|1 EGGS до BDT
৳--
|1 EGGS до NGN
₦--
|1 EGGS до UAH
₴--
|1 EGGS до VES
Bs--
|1 EGGS до PKR
Rs--
|1 EGGS до KZT
₸--
|1 EGGS до THB
฿--
|1 EGGS до TWD
NT$--
|1 EGGS до AED
د.إ--
|1 EGGS до CHF
Fr--
|1 EGGS до HKD
HK$--
|1 EGGS до MAD
.د.م--
|1 EGGS до MXN
$--