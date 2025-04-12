Сьогоднішня ціна Eggs Finance (EGGS)

Поточна ціна Eggs Finance (EGGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.64M USD. Ціна EGGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eggs Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Eggs Finance протягом дня — +5.39%

- циркуляційна пропозиція – 69.48B USD

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