Сьогоднішня ціна Eggs (EGGS)

Поточна ціна Eggs (EGGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eggs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.19 USD

- зміна ціни Eggs протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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