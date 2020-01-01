Токеноміка Eggplant Finance (EGGP) Дізнайтеся ключову інформацію про Eggplant Finance (EGGP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eggplant Finance (EGGP) Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Офіційний вебсайт: https://eggplant.fi Купити EGGP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eggplant Finance (EGGP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eggplant Finance (EGGP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,60K $ 2,60K $ 2,60K Загальна пропозиція: $ 476,77K $ 476,77K $ 476,77K Циркуляційна пропозиція: $ 435,41K $ 435,41K $ 435,41K FDV (повністю розведена вартість): $ 2,84K $ 2,84K $ 2,84K Історичний максимум: $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 Історичний мінімум: $ 0,0050326 $ 0,0050326 $ 0,0050326 Поточна ціна: $ 0,00595953 $ 0,00595953 $ 0,00595953 Дізнайтеся більше про ціну Eggplant Finance (EGGP)

Токеноміка Eggplant Finance (EGGP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eggplant Finance (EGGP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EGGP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EGGP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EGGP, досліджуйте ціну токена EGGP в реальному часі!

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