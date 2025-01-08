Ціна Eggplant Finance (EGGP)
Поточна ціна Eggplant Finance (EGGP) сьогодні становить 0.00617951 USD з ринковою капіталізацією $ 2.69K USD. Ціна EGGP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eggplant Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.48 USD
- зміна ціни Eggplant Finance протягом дня — -3.11%
- циркуляційна пропозиція – 435.41K USD
Отримуйте оновлення цін EGGP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EGGP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eggplant Finance до USD становила $ -0.000198450519234103.
За останні 30 днів зміна ціни Eggplant Finance до USD становила $ -0.0001571498.
За останні 60 днів зміна ціни Eggplant Finance до USD становила $ -0.0019902718.
За останні 90 днів зміна ціни Eggplant Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000198450519234103
|-3.11%
|30 днів
|$ -0.0001571498
|-2.54%
|60 днів
|$ -0.0019902718
|-32.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eggplant Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-3.11%
+0.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EGGP до AUD
A$0.009887216
|1 EGGP до GBP
￡0.004943608
|1 EGGP до EUR
€0.0059323296
|1 EGGP до USD
$0.00617951
|1 EGGP до MYR
RM0.0276842048
|1 EGGP до TRY
₺0.2183220883
|1 EGGP до JPY
¥0.977598482
|1 EGGP до RUB
₽0.6627524475
|1 EGGP до INR
₹0.530201958
|1 EGGP до IDR
Rp99.6695021753
|1 EGGP до PHP
₱0.360265433
|1 EGGP до EGP
￡E.0.3129921815
|1 EGGP до BRL
R$0.037695011
|1 EGGP до CAD
C$0.0088366993
|1 EGGP до BDT
৳0.752664318
|1 EGGP до NGN
₦9.5509888609
|1 EGGP до UAH
₴0.2614550681
|1 EGGP до VES
Bs0.32751403
|1 EGGP до PKR
Rs1.7217350762
|1 EGGP до KZT
₸3.2678484782
|1 EGGP до THB
฿0.2135638656
|1 EGGP до TWD
NT$0.2022553623
|1 EGGP до CHF
Fr0.005561559
|1 EGGP до HKD
HK$0.0480147927
|1 EGGP до MAD
.د.م0.0618568951