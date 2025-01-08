Сьогоднішня ціна Eggplant Finance (EGGP)

Поточна ціна Eggplant Finance (EGGP) сьогодні становить 0.00617951 USD з ринковою капіталізацією $ 2.69K USD. Ціна EGGP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eggplant Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.48 USD

- зміна ціни Eggplant Finance протягом дня — -3.11%

- циркуляційна пропозиція – 435.41K USD

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