Інформація щодо ціни Eggle Energy (ENG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03365245 $ 0,03365245 $ 0,03365245 Мін. за 24 год $ 0,0358963 $ 0,0358963 $ 0,0358963 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03365245$ 0,03365245 $ 0,03365245 Макс. за 24 год $ 0,0358963$ 0,0358963 $ 0,0358963 Рекордний максимум $ 0,04452341$ 0,04452341 $ 0,04452341 Найнижча ціна $ 0,0318392$ 0,0318392 $ 0,0318392 Зміна ціни (за 1 год) -1,91% Зміна ціни (1 дн.) +3,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,06%

Актуальна ціна Eggle Energy (ENG) становить $0,03520118. За останні 24 години ENG торгувався між мінімумом у $ 0,03365245 і максимумом у $ 0,0358963, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ENG становить $ 0,04452341, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0318392.

Що стосується короткострокових результатів, то ENG змінився на -1,91% за останню годину, +3,26% за 24 години та на +1,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eggle Energy (ENG)

Ринкова капіталізація $ 21,20M$ 21,20M $ 21,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,55M$ 24,55M $ 24,55M Циркуляційне постачання 602,45M 602,45M 602,45M Загальна пропозиція 697 448 996,2257041 697 448 996,2257041 697 448 996,2257041

Поточна ринкова капіталізація Eggle Energy — $ 21,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ENG — 602,45M, зі загальною пропозицією 697448996.2257041. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,55M.