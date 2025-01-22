Ціна Egg N Partners (EGGT)
Поточна ціна Egg N Partners (EGGT) сьогодні становить 0.207213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Egg N Partners:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.04 USD
- зміна ціни Egg N Partners протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Egg N Partners до USD становила $ -0.000285415795653.
За останні 30 днів зміна ціни Egg N Partners до USD становила $ -0.0733522623.
За останні 60 днів зміна ціни Egg N Partners до USD становила $ -0.1531323133.
За останні 90 днів зміна ціни Egg N Partners до USD становила $ -0.0676439643187404.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000285415795653
|-0.13%
|30 днів
|$ -0.0733522623
|-35.39%
|60 днів
|$ -0.1531323133
|-73.90%
|90 днів
|$ -0.0676439643187404
|-24.61%
Останній аналіз цін Egg N Partners: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.13%
-2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EGGT is the first token used to trade NFTs that maximize scarcity value by converting real items used in movies into NFTs on metaverse market EGGVERSE. EGGVERSE developer XNOTI has operated over 30 web and app discount movie reservation O2O platforms for the past 10 years, accumulating over 2 million members and 3,000 sellers. EGGVERSE's contents are developed and supplied by Next World, a film production and investment company with over a dozen top actors including Song Joong-ki and So Ji-sub. EGG's ecosystem also includes EGGTFi to secure token liquidity, EGGTware for developers, and EGGTfriends for partners.
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