Сьогоднішня ціна Egg N Partners (EGGT)

Поточна ціна Egg N Partners (EGGT) сьогодні становить 0.207213 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Egg N Partners:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.04 USD

- зміна ціни Egg N Partners протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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