Ціна EGG ETH (EGG)
Поточна ціна EGG ETH (EGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EGG ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни EGG ETH протягом дня — +6,13%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EGG ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EGG ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EGG ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EGG ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,13%
|30 днів
|$ 0
|-10,82%
|60 днів
|$ 0
|+26,01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EGG ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6,13%
-11,84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$EGG represents a unique blend of digital currency innovation and social responsibility, standing at the intersection of cryptocurrency and animal welfare. As a meme coin with a mission, $EGG offers investors and enthusiasts alike the opportunity to be part of a growing community that leverages the power of blockchain for a cause that extends beyond the digital world. By participating in the $EGG ecosystem, members not only engage in the dynamic and often humorous world of meme-based cryptocurrencies but also contribute to initiatives aimed at improving the lives of chickens. Through partnerships, awareness campaigns, and a portion of transaction fees dedicated to animal welfare projects, $EGG is pioneering a path where financial investment meets compassionate action. Whether you're drawn to the potential for growth in the meme coin market or motivated by the chance to make a difference, $EGG provides a platform where your crypto journey can contribute to positive change, making it an appealing choice for socially conscious investors seeking to blend their interest in cryptocurrency with their values.
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