Ціна EGAZ (EGAZ)
Поточна ціна EGAZ (EGAZ) сьогодні становить 0.0035415 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGAZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EGAZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.82 USD
- зміна ціни EGAZ протягом дня — -5.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EGAZ до USD становила $ -0.000200165807017206.
За останні 30 днів зміна ціни EGAZ до USD становила $ -0.0018741207.
За останні 60 днів зміна ціни EGAZ до USD становила $ -0.0022202279.
За останні 90 днів зміна ціни EGAZ до USD становила $ -0.000009338063027276.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000200165807017206
|-5.34%
|30 днів
|$ -0.0018741207
|-52.91%
|60 днів
|$ -0.0022202279
|-62.69%
|90 днів
|$ -0.000009338063027276
|-0.26%
Останній аналіз цін EGAZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-5.34%
-20.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. EGAZ is the cypto-currency that is used for: * Fees for processing transactions. * Reward EGAZ miners that support Etica blockchain. * Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value
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