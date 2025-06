Що таке EG Token (EG)

EG is a community-owned token at the heart of a powerful ecosystem. From enterprise integration to real-world giving, EG is at the forefront of meaningful social impact with crypto. EG is a blockchain tech startup founded in 2021, with the express goal of unlocking social impact through innovative incentives and powerful products. First launched under the rallying cry “Elongate”, the first version of the EG token exceeded $1M market cap in 24 hours and $600M market cap in 5 weeks. Dedicated to leveraging virality and current trends to make social impact fun and exciting, the community has donated over $3.7M to worthy causes and partnered with major brands. Rebranded for 2023 investors, EG is committed to finding the good in crypto and doing good with it. EG Token is at the heart of an Exosystem which fuels a number of products. See our ecosystem here - https://egtoken.io/ecosystem

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс EG Token (EG) Whitepaper Офіційний вебсайт

Токеноміка EG Token (EG)

Розуміння токеноміки EG Token (EG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EG зараз!