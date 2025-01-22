Ціна EFUN (EFUN)
Поточна ціна EFUN (EFUN) сьогодні становить 0.00006056 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EFUN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25 USD
- зміна ціни EFUN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EFUN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EFUN до USD становила $ +0.0000040138.
За останні 60 днів зміна ціни EFUN до USD становила $ -0.0000002340.
За останні 90 днів зміна ціни EFUN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000040138
|+6.63%
|60 днів
|$ -0.0000002340
|-0.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EFUN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EFUN is the pioneer platform for games of predictions on Web3 and the Metaverse. EFUN token holders will have unprecedented chances to "Predict to Earn" through various predictive Events such as sport matches, elections or metaverse games. In return, EFUN helps organizations to collect opinions of the mass and enhance brands awareness. Powered by blockchain, EFUN's mission is to make Games of Predictions not only fun and beneficial but also transparent and trust-worthy.
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