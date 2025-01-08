Ціна EFLANCER (EFCR)
Поточна ціна EFLANCER (EFCR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52K USD. Ціна EFCR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EFLANCER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.87 USD
- зміна ціни EFLANCER протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 10.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EFLANCER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EFLANCER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EFLANCER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EFLANCER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.11%
|30 днів
|$ 0
|-42.23%
|60 днів
|$ 0
|+101.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EFLANCER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.09%
-0.11%
+0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EFLANCER, symbolized as EFCR is a Utilities/Governance decentralized Community based Token which made on BNB Smart Chain, one of the Largest, Strong and Secured Blockchain for the uses as Payment token for it’s Projects; like Games, Staking, Yield Farming, NFT’s etc. Must Visit https://eflancer.com/tokenomics for detail's.
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