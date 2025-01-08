Сьогоднішня ціна EFLANCER (EFCR)

Поточна ціна EFLANCER (EFCR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52K USD. Ціна EFCR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EFLANCER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.87 USD

- зміна ціни EFLANCER протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 10.05M USD

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