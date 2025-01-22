Сьогоднішня ціна EFK Token (EFK)

Поточна ціна EFK Token (EFK) сьогодні становить 0.00448913 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EFK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EFK Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.64K USD

- зміна ціни EFK Token протягом дня — -1.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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