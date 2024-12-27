Сьогоднішня ціна Efforce (WOZX)

Поточна ціна Efforce (WOZX) сьогодні становить 0.00313761 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна WOZX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Efforce:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.03K USD

- зміна ціни Efforce протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 618.89M USD

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