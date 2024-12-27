Ціна Efforce (WOZX)
Поточна ціна Efforce (WOZX) сьогодні становить 0.00313761 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна WOZX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Efforce:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.03K USD
- зміна ціни Efforce протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 618.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Efforce до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Efforce до USD становила $ -0.0000656024.
За останні 60 днів зміна ціни Efforce до USD становила $ -0.0001307721.
За останні 90 днів зміна ціни Efforce до USD становила $ -0.000606263392345581.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.06%
|30 днів
|$ -0.0000656024
|-2.09%
|60 днів
|$ -0.0001307721
|-4.16%
|90 днів
|$ -0.000606263392345581
|-16.19%
Останній аналіз цін Efforce: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.93%
+1.06%
+15.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Efforce (WOZX) is a platform which allows contributors to benefit from the energy savings generated by energy efficiency projects worldwide. Smart contracts and blockchain is used to redistribute energy savings to individuals and companies without intermediaries based on energy consumption/savings data. Founding team of Efforce consists of Jacopo Visetti, Jacopo Vanetti, Steve Wozniak, Ken Hardesty, Stefano Scozzese, and Andrea Castiglione. If you would like to learn more about Efforce and how it works, the whitepaper can be found at https://efforce.io/WP_ENG_V1.pdf
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