Токеноміка Effective accelerationism (E/ACC)

Токеноміка Effective accelerationism (E/ACC)

Дізнайтеся ключову інформацію про Effective accelerationism (E/ACC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація Effective accelerationism (E/ACC)

e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain.

Офіційний вебсайт:
https://eacconsol.com

Токеноміка та аналіз ціни Effective accelerationism (E/ACC)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Effective accelerationism (E/ACC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 524.50K
$ 524.50K$ 524.50K
Загальна пропозиція:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 524.50K
$ 524.50K$ 524.50K
Історичний максимум:
$ 0.03699783
$ 0.03699783$ 0.03699783
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0.00052454
$ 0.00052454$ 0.00052454

Токеноміка Effective accelerationism (E/ACC): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Effective accelerationism (E/ACC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів E/ACC, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів E/ACC, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку E/ACC, досліджуйте ціну токена E/ACC в реальному часі!

Прогноз ціни E/ACC

Хочете знати, куди рухається E/ACC? Наша сторінка прогнозу ціни E/ACC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.