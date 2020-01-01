Токеноміка Effective accelerationism (E/ACC) Дізнайтеся ключову інформацію про Effective accelerationism (E/ACC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Effective accelerationism (E/ACC) e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain. Офіційний вебсайт: https://eacconsol.com Купити E/ACC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Effective accelerationism (E/ACC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Effective accelerationism (E/ACC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 524.50K $ 524.50K $ 524.50K Загальна пропозиція: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Циркуляційна пропозиція: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (повністю розведена вартість): $ 524.50K $ 524.50K $ 524.50K Історичний максимум: $ 0.03699783 $ 0.03699783 $ 0.03699783 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00052454 $ 0.00052454 $ 0.00052454 Дізнайтеся більше про ціну Effective accelerationism (E/ACC)

Токеноміка Effective accelerationism (E/ACC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Effective accelerationism (E/ACC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів E/ACC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів E/ACC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку E/ACC, досліджуйте ціну токена E/ACC в реальному часі!

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