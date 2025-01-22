Ціна Eeyor (EEYOR)
Поточна ціна Eeyor (EEYOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EEYOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eeyor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.29 USD
- зміна ціни Eeyor протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eeyor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eeyor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eeyor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eeyor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.33%
|60 днів
|$ 0
|-26.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eeyor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? A meme project created by the $pooh team. https://www.coingecko.com/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/pooh UNISWAP FAIR launched on August 31st What makes your project unique? We have a POOH coin community of over 8,000 people. We have listing partnerships with several CEXs, including HUOBI GATEIO MEXC BITMART LBANK. History of your project. UNISWAP FAIR launched on August 31st What’s next for your project? We plan to list EEYOR on all CEXs where POOH is listed. POOH & EEYOR NFT LAUNCH What can your token be used for? POOH Coin is used in Economic World. We create a very honest and safe meme project. The FIRST meme coin with a tax for the POOH universe. $EEYOR has a 5% tax used to fuel ecosystem growth. All of the $EEYOR supply was sent to the POOH DAO, giving 100% control to $POOH holders.
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