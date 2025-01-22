Сьогоднішня ціна EEG (EEG)

Поточна ціна EEG (EEG) сьогодні становить 0.00501653 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EEG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.84 USD

- зміна ціни EEG протягом дня — -8.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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