Ціна Eefs (EEFS)
Поточна ціна Eefs (EEFS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,29K USD. Ціна EEFS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eefs:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Eefs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 600,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eefs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eefs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eefs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eefs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-99,81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eefs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2,28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture.
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