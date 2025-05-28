Сьогоднішня ціна Eefs (EEFS)

Поточна ціна Eefs (EEFS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,29K USD. Ціна EEFS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eefs:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Eefs протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 600,00M USD

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