Токеноміка Edwin (EDWIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Edwin (EDWIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Edwin (EDWIN) Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi. Офіційний вебсайт: https://edwin.finance/ Whitepaper: https://docs.edwin.finance/ Купити EDWIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Edwin (EDWIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Edwin (EDWIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Загальна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Циркуляційна пропозиція: $ 976,73M $ 976,73M $ 976,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,53M $ 2,53M $ 2,53M Історичний максимум: $ 0,01372497 $ 0,01372497 $ 0,01372497 Історичний мінімум: $ 0,00217375 $ 0,00217375 $ 0,00217375 Поточна ціна: $ 0,00252759 $ 0,00252759 $ 0,00252759 Дізнайтеся більше про ціну Edwin (EDWIN)

Токеноміка Edwin (EDWIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Edwin (EDWIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EDWIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EDWIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EDWIN, досліджуйте ціну токена EDWIN в реальному часі!

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