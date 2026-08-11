Яка зараз ціна Eduvantage AI?

Eduvantage AI торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 1.73% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як EAI порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.73% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо EAI перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Eduvantage AI виглядає у порівнянні з токенами категорії Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem EAI демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Eduvantage AI?

Ринкова капіталізація ₴16082446.86457354240000 розташовує EAI на #3965 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують EAI?

Eduvantage AI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку EAI?

З 999552363.807534 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.