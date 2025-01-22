Сьогоднішня ціна Edufex (EDUX)

Поточна ціна Edufex (EDUX) сьогодні становить 0.00011539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EDUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edufex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.87 USD

- зміна ціни Edufex протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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