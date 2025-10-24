Інформація щодо ціни Edu3Games (EGN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01624301 $ 0,01624301 $ 0,01624301 Мін. за 24 год $ 0,01895692 $ 0,01895692 $ 0,01895692 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01624301$ 0,01624301 $ 0,01624301 Макс. за 24 год $ 0,01895692$ 0,01895692 $ 0,01895692 Рекордний максимум $ 0,04242631$ 0,04242631 $ 0,04242631 Найнижча ціна $ 0,01624301$ 0,01624301 $ 0,01624301 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -8,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,35%

Актуальна ціна Edu3Games (EGN) становить $0,01659611. За останні 24 години EGN торгувався між мінімумом у $ 0,01624301 і максимумом у $ 0,01895692, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EGN становить $ 0,04242631, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01624301.

Що стосується короткострокових результатів, то EGN змінився на -0,16% за останню годину, -8,10% за 24 години та на -11,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Edu3Games (EGN)

Ринкова капіталізація $ 16,60M$ 16,60M $ 16,60M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,60M$ 16,60M $ 16,60M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 798,335335 999 999 798,335335 999 999 798,335335

Поточна ринкова капіталізація Edu3Games — $ 16,60M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EGN — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999798.335335. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,60M.