Ціна EDU StableDollar (ESD)
Поточна ціна EDU StableDollar (ESD) сьогодні становить 1.014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ESD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EDU StableDollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни EDU StableDollar протягом дня — -0.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EDU StableDollar до USD становила $ -0.004890617817028.
За останні 30 днів зміна ціни EDU StableDollar до USD становила $ -0.0072484776.
За останні 60 днів зміна ціни EDU StableDollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EDU StableDollar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.004890617817028
|-0.47%
|30 днів
|$ -0.0072484776
|-0.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EDU StableDollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-0.47%
+0.08%
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