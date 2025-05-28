Сьогоднішня ціна Edog (EDOG)

Поточна ціна Edog (EDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13,42K USD. Ціна EDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Edog протягом дня — +2,56%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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