Ціна Edog (EDOG)
Поточна ціна Edog (EDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13,42K USD. Ціна EDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Edog протягом дня — +2,56%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Edog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Edog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Edog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,56%
|30 днів
|$ 0
|-53,60%
|60 днів
|$ 0
|-91,57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Edog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,35%
+2,56%
-13,27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EDOG is a community-focused fair-launch meme coin on Aptos. EDOG is designed purely for entertainment purposes, with no intrinsic value or practical utility. Its value is driven by speculation, market trends, and community hype, similar to other memecoins in the market. EDOG was launch through uptos platform as a fair launch and then listed on Liquidswap. Its growth is fueled by the active participation and support of its token holders.
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