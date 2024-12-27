Ціна Edgeware (EDG)
Поточна ціна Edgeware (EDG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 624.20K USD. Ціна EDG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edgeware:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.38K USD
- зміна ціни Edgeware протягом дня — -22.98%
- циркуляційна пропозиція – 6.95B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edgeware до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Edgeware до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Edgeware до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Edgeware до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22.98%
|30 днів
|$ 0
|-25.21%
|60 днів
|$ 0
|+5.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Edgeware: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-22.98%
-9.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Edgeware is a high-performance, self-upgrading WASM smart contract platform, in the Polkadot ecosystem. Edgeware is now being launched via a lockdrop, a modified airdrop where participants timelock ETH to receive EDG.
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