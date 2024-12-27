Сьогоднішня ціна Edgeware (EDG)

Поточна ціна Edgeware (EDG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 624.20K USD. Ціна EDG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edgeware:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.38K USD

- зміна ціни Edgeware протягом дня — -22.98%

- циркуляційна пропозиція – 6.95B USD

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