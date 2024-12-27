Сьогоднішня ціна Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

Поточна ціна Edgevana Staked SOL (EDGESOL) сьогодні становить 221.33 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна EDGESOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edgevana Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.92K USD

- зміна ціни Edgevana Staked SOL протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 19.68K USD

Отримуйте оновлення цін EDGESOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EDGESOL.