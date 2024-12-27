Ціна Edgevana Staked SOL (EDGESOL)
Поточна ціна Edgevana Staked SOL (EDGESOL) сьогодні становить 221.33 USD з ринковою капіталізацією $ 3.74M USD. Ціна EDGESOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edgevana Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.92K USD
- зміна ціни Edgevana Staked SOL протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 19.68K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edgevana Staked SOL до USD становила $ +1.23.
За останні 30 днів зміна ціни Edgevana Staked SOL до USD становила $ -39.3614599980.
За останні 60 днів зміна ціни Edgevana Staked SOL до USD становила $ +20.1612816950.
За останні 90 днів зміна ціни Edgevana Staked SOL до USD становила $ +17.12880249634678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.23
|+0.56%
|30 днів
|$ -39.3614599980
|-17.78%
|60 днів
|$ +20.1612816950
|+9.11%
|90 днів
|$ +17.12880249634678
|+8.39%
Останній аналіз цін Edgevana Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
+0.56%
+3.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators
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