Сьогоднішня ціна EdgeSwap (EGS)

Поточна ціна EdgeSwap (EGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EdgeSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.01K USD

- зміна ціни EdgeSwap протягом дня — -7.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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