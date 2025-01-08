Ціна EdgeSwap (EGS)
Поточна ціна EdgeSwap (EGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EdgeSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.01K USD
- зміна ціни EdgeSwap протягом дня — -7.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EdgeSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EdgeSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EdgeSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EdgeSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.67%
|30 днів
|$ 0
|-7.85%
|60 днів
|$ 0
|+15.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EdgeSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.67%
+8.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Developed by Edge Labs, EdgeSwap is an Ethereum-based layer 2 trading protocol that adopts the ZK Rollup technology. With the industry’s top-grade hardware acceleration solution and circuit optimization system, EdgeSwap provides the market with high-performance, cost-effective swapping and farming services. At the same time, it protects users’ assets and privacy through the highest level of security among layer 2 scaling solutions.
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