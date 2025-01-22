Ціна Edge Video AI (FAST)
Поточна ціна Edge Video AI (FAST) сьогодні становить 0.00639097 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FAST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edge Video AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.35K USD
- зміна ціни Edge Video AI протягом дня — +3.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edge Video AI до USD становила $ +0.00021643.
За останні 30 днів зміна ціни Edge Video AI до USD становила $ -0.0001287313.
За останні 60 днів зміна ціни Edge Video AI до USD становила $ +0.0119288554.
За останні 90 днів зміна ціни Edge Video AI до USD становила $ +0.000123157817811971.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021643
|+3.51%
|30 днів
|$ -0.0001287313
|-2.01%
|60 днів
|$ +0.0119288554
|+186.65%
|90 днів
|$ +0.000123157817811971
|+1.96%
Останній аналіз цін Edge Video AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+3.51%
-13.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Edge Video AI integrates artificial intelligence and Web 3 technologies to revolutionize television viewing, making it interactive, shoppable, and gamified. Shoppable TV Edge Video AI's shoppable TV feature allows viewers to purchase products they see on screen using QR codes. This turns smartphones into interactive shopping tools, enhancing viewer engagement and generating immediate revenue for broadcasters and content creators. Gamified TV The platform also boosts viewer interaction with AI-generated polls and gamification. Viewers can participate in polls, earn virtual points, and track their standings on a TV-specific leaderboard. Virtual Points & $FAST Earned points can be converted into $FAST tokens or redeemed for rewards like movie rentals or discounts, fostering deeper engagement and loyalty. Active Engagement Edge Video AI transforms audience engagement by turning passive viewers into active participants. Through real-time interaction with TV programming, the platform captures valuable data on viewer preferences and behavior. This helps broadcasters and advertisers tailor content and advertisements, optimizing content delivery and commercial strategies. By shifting from passive viewing to active engagement, Edge Video AI enhances viewer satisfaction and empowers channels to maximize their potential. Positioned within the $11 billion global market for interactive media and shoppable content, Edge Video AI stands out for its ability to convert passive viewers into engaged participants, highlighting its growth and innovation potential in the evolving digital media landscape.
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