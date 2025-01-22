Сьогоднішня ціна Edge Video AI (FAST)

Поточна ціна Edge Video AI (FAST) сьогодні становить 0.00639097 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FAST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edge Video AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.35K USD

- зміна ціни Edge Video AI протягом дня — +3.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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