Сьогоднішня ціна Edge (EDGE)

Поточна ціна Edge (EDGE) сьогодні становить 1.099 USD з ринковою капіталізацією $ 45.56M USD. Ціна EDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.84K USD

- зміна ціни Edge протягом дня — +3.86%

- циркуляційна пропозиція – 41.30M USD

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