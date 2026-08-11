Сьогоднішня ціна edeXa

Поточна ціна edeXa (EDX) сьогодні становить $ 0,01254655, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EDX до USD становить $ 0,01254655 за EDX.

edeXa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 541 206, з циркуляційною пропозицією у 760,51M EDX. Протягом останніх 24 годин EDX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,07137, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EDX змінився на -- за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,51.

Ринкова інформація щодо edeXa (EDX)

Ринкова капіталізація $ 9,54M$ 9,54M $ 9,54M Обсяг (за 24 год) $ 2,51$ 2,51 $ 2,51 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,37M$ 31,37M $ 31,37M Циркуляційне постачання 760,51M 760,51M 760,51M Загальна пропозиція 2 500 000 000,0 2 500 000 000,0 2 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація edeXa — $ 9,54M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,51. Циркуляційна пропозиція EDX — 760,51M, зі загальною пропозицією 2500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,37M.