Сьогоднішня ціна Eden (EDN)

Поточна ціна Eden (EDN) сьогодні становить 0.00213774 USD з ринковою капіталізацією $ 1.30M USD. Ціна EDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eden:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.13K USD

- зміна ціни Eden протягом дня — -3.41%

- циркуляційна пропозиція – 607.65M USD

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