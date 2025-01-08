Ціна Eden (EDN)
Поточна ціна Eden (EDN) сьогодні становить 0.00213774 USD з ринковою капіталізацією $ 1.30M USD. Ціна EDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eden:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.13K USD
- зміна ціни Eden протягом дня — -3.41%
- циркуляційна пропозиція – 607.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eden до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eden до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eden до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eden до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eden: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-3.41%
+21.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eden is a working product used by thousands of people in over 30 countries. Our app is already available on Google Play and the App Store. Eden connects Web2 users to Web3 with a unique use case: mapping wild, edible plants globally, educating on natural medicine, and launching a healthy products marketplace. With AI, AR, and RWA tech, Eden is poised to engage millions seeking health and adventure.
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