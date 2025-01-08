Ціна Edelweis Coin (EDEL)
Поточна ціна Edelweis Coin (EDEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EDEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edelweis Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.53 USD
- зміна ціни Edelweis Coin протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edelweis Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Edelweis Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Edelweis Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Edelweis Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.76%
|30 днів
|$ 0
|+58.43%
|60 днів
|$ 0
|-3.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Edelweis Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-3.76%
+6.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Main Aims Our main aims are To be a decentralized cryptocurrency mixed with investment program, providing convenience in diversifying, make the project even more valuable with increasing time. Edelweis Coin (EDEL) is an investment coin. By having EDEL it means we have invested in a variety of investment form.
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