Сьогоднішня ціна Eddie Seal (EDSE)

Поточна ціна Eddie Seal (EDSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.32K USD. Ціна EDSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eddie Seal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.27 USD

- зміна ціни Eddie Seal протягом дня — -7.69%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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