Ціна Eddie Seal (EDSE)
Поточна ціна Eddie Seal (EDSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.32K USD. Ціна EDSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Eddie Seal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.27 USD
- зміна ціни Eddie Seal протягом дня — -7.69%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eddie Seal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Eddie Seal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Eddie Seal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Eddie Seal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.69%
|30 днів
|$ 0
|-68.77%
|60 днів
|$ 0
|-74.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Eddie Seal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-7.69%
-16.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix.
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