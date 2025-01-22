Сьогоднішня ціна Edcoin (EDC)

Поточна ціна Edcoin (EDC) сьогодні становить 0.02951297 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.69K USD

- зміна ціни Edcoin протягом дня — +3.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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