Ціна Edcoin (EDC)
Поточна ціна Edcoin (EDC) сьогодні становить 0.02951297 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.69K USD
- зміна ціни Edcoin протягом дня — +3.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edcoin до USD становила $ +0.00096188.
За останні 30 днів зміна ціни Edcoin до USD становила $ +0.0033732616.
За останні 60 днів зміна ціни Edcoin до USD становила $ +0.0020288838.
За останні 90 днів зміна ціни Edcoin до USD становила $ -0.002172665515175094.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00096188
|+3.37%
|30 днів
|$ +0.0033732616
|+11.43%
|60 днів
|$ +0.0020288838
|+6.87%
|90 днів
|$ -0.002172665515175094
|-6.85%
Останній аналіз цін Edcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+3.37%
+22.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EDCOIN is a community governance token built on the ethereum blockchain and provides visible utility and real-time use cases for the entire EDMARK multi-product and real-estate development ecosystem. It is a DeFi platform focusing on Staking, Lending, and Governance. EDCOIN aims to gives financial control back to the people to store and grow wealth together. EDCOIN is the future of Decentralized Finance!
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