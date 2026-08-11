Сьогоднішня ціна ED TORQ

Поточна ціна ED TORQ (QOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QOIN до USD становить $ 0 за QOIN.

ED TORQ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38 567, з циркуляційною пропозицією у 1,00B QOIN. Протягом останніх 24 годин QOIN торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці QOIN змінився на -- за останню годину та на -4,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ED TORQ (QOIN)

Ринкова капіталізація $ 38,57K$ 38,57K $ 38,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,57K$ 38,57K $ 38,57K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ED TORQ — $ 38,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QOIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,57K.