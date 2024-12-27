Сьогоднішня ціна ECOx (ECOX)

Поточна ціна ECOx (ECOX) сьогодні становить 0.059609 USD з ринковою капіталізацією $ 25.70M USD. Ціна ECOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ECOx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.02K USD

- зміна ціни ECOx протягом дня — -10.23%

- циркуляційна пропозиція – 428.95M USD

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