Токеноміка ECOVITA (ECOVITA) Дізнайтеся ключову інформацію про ECOVITA (ECOVITA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ECOVITA (ECOVITA) As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives. Офіційний вебсайт: https://ecovitaofficial.com/ Whitepaper: https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/ Купити ECOVITA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ECOVITA (ECOVITA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ECOVITA (ECOVITA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,47M $ 1,47M $ 1,47M Загальна пропозиція: $ 7,00B $ 7,00B $ 7,00B Циркуляційна пропозиція: $ 790,00M $ 790,00M $ 790,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,06M $ 13,06M $ 13,06M Історичний максимум: $ 0,00245733 $ 0,00245733 $ 0,00245733 Історичний мінімум: $ 0,00171643 $ 0,00171643 $ 0,00171643 Поточна ціна: $ 0,00186589 $ 0,00186589 $ 0,00186589 Дізнайтеся більше про ціну ECOVITA (ECOVITA)

Токеноміка ECOVITA (ECOVITA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ECOVITA (ECOVITA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ECOVITA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ECOVITA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ECOVITA, досліджуйте ціну токена ECOVITA в реальному часі!

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