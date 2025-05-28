Сьогоднішня ціна ECOVITA (ECOVITA)

Поточна ціна ECOVITA (ECOVITA) сьогодні становить 0,00187989 USD з ринковою капіталізацією $ 1,49M USD. Ціна ECOVITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ECOVITA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ECOVITA протягом дня — +0,66%

- циркуляційна пропозиція – 790,00M USD

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