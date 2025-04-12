Ціна Ecotrader (ECT)
Поточна ціна Ecotrader (ECT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 239.95K USD. Ціна ECT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ecotrader:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ecotrader протягом дня — -11.41%
- циркуляційна пропозиція – 284.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ecotrader до USD становила $ -0.000108929816040713.
За останні 30 днів зміна ціни Ecotrader до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ecotrader до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ecotrader до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000108929816040713
|-11.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ecotrader: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-11.41%
+8.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector
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