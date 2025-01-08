Ціна Ecoreal Estate (ECOREAL)
Поточна ціна Ecoreal Estate (ECOREAL) сьогодні становить 0.181448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ECOREAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ecoreal Estate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.65K USD
- зміна ціни Ecoreal Estate протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ecoreal Estate до USD становила $ +0.00013391.
За останні 30 днів зміна ціни Ecoreal Estate до USD становила $ +0.0246961070.
За останні 60 днів зміна ціни Ecoreal Estate до USD становила $ +0.0229927095.
За останні 90 днів зміна ціни Ecoreal Estate до USD становила $ +0.02452776170633303.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013391
|+0.07%
|30 днів
|$ +0.0246961070
|+13.61%
|60 днів
|$ +0.0229927095
|+12.67%
|90 днів
|$ +0.02452776170633303
|+15.63%
Останній аналіз цін Ecoreal Estate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+0.07%
+0.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As capital markets are becoming global, real estate markets are no exception despite the difficulties posed by overseas investments. No investor can overlook how the potential international investments hold out. This establishes the need for a new decentralized solution to capitalize this potential. Our Objective is to introduce cryptocurrencies into this overly regulated and slow market to facilitate investments and transactions on a global scale. We plan on achieving this through the utilization of the core principles of the blockchain, i.e fairness, accessibility, transparency and trust while applying them to the already existing and fully operational assets. - Fully licensed Rural Touristic Resorts in Spain, Portugal and Greece - A commercial building in one of the best locations of Germany. - Healthcare in South Asia. - More assets to join soon.
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