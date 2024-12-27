Ціна Ecoin Finance (ECOIN)
Поточна ціна Ecoin Finance (ECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 255.21K USD. Ціна ECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ecoin Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 714.88 USD
- зміна ціни Ecoin Finance протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 334.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ecoin Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ecoin Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ecoin Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ecoin Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.35%
|30 днів
|$ 0
|+4.41%
|60 днів
|$ 0
|-11.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ecoin Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+1.35%
+0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ECOIN is a decentralized & deflationary BEP-20 token that aims to be an online payment platform replacing conventional fiat currency through our integrated debit card.
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