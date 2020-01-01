Токеноміка Ecochain Finance (ECT) Дізнайтеся ключову інформацію про Ecochain Finance (ECT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ecochain Finance (ECT) Ecochain Token is a decentralized deflationary token that aims to bring multiple aspects together to create stability in the ecosystem and economy. Ecochain Finance will bring prosperity to its holders. Ecochain Finance is committed to launching multiple projects in its community and ecosystem under the umbrella of Ecochain Finance, where fees and profits will be distributed amongst our holders over their lifetimes. Ecochain Finance will collect and analyze data and help environmental organizations work to reduce their negative impact of society on the ecosystem. We have multiple projects that will benefit our holders, including Dex exchange, NFT marketplace (Endangered Species, Flowers, Animals, and Plants), Staking, Ico launchpad, and Launch of sub-projects under the umbrella of Ecochain Finance to airdrop to our committed community members. Офіційний вебсайт: https://ecochaintoken.finance/ Купити ECT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ecochain Finance (ECT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ecochain Finance (ECT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 128,68K $ 128,68K $ 128,68K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,000000001287 $ 0,000000001287 $ 0,000000001287 Дізнайтеся більше про ціну Ecochain Finance (ECT)

Токеноміка Ecochain Finance (ECT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ecochain Finance (ECT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ECT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ECT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ECT, досліджуйте ціну токена ECT в реальному часі!

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