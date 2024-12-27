Сьогоднішня ціна ECO (ECO)

Поточна ціна ECO (ECO) сьогодні становить 0.00676923 USD з ринковою капіталізацією $ 1.72M USD. Ціна ECO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ECO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.84 USD

- зміна ціни ECO протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 253.87M USD

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