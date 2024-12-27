Сьогоднішня ціна Eclipse Fi (ECLIP)

Поточна ціна Eclipse Fi (ECLIP) сьогодні становить 0.01569667 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна ECLIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eclipse Fi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.58K USD

- зміна ціни Eclipse Fi протягом дня — +0.36%

- циркуляційна пропозиція – 80.39M USD

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