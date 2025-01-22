Ціна ECL (ECL)
Поточна ціна ECL (ECL) сьогодні становить 0.00395473 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ECL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ECL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.78 USD
- зміна ціни ECL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ECL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ECL до USD становила $ -0.0012451064.
За останні 60 днів зміна ціни ECL до USD становила $ -0.0015557706.
За останні 90 днів зміна ціни ECL до USD становила $ -0.00030907308502173.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012451064
|-31.48%
|60 днів
|$ -0.0015557706
|-39.33%
|90 днів
|$ -0.00030907308502173
|-7.24%
Останній аналіз цін ECL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Euclid Finance is a comprehensive solution that simplifies the restaking process, offers an omnichain liquid asset (elETH) representing restaked positions, and establishes a trustless and permissionless operator network inspired by Rocket Pool. Euclid aims to enhance the accessibility, security, and decentralization of EigenLayer while fostering a robust DeFi ecosystem. Euclid finance is a genesis member protocol of NGAD, which rapidly leverage DeFi composability and construct the elETH eco.
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