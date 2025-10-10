Дізнайтеся ключову інформацію про EchoMetrix (MTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery.

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value. By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery. The platform includes tools like: MetrixRadar (real-time trend tracker), Community Share (revenue distribution to contributors), Agent AI (trend-predictive automation), and MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel). At its core, EchoMetrix helps communities track what’s real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MTX, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів MTX, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки EchoMetrix (MTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

