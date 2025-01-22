Ціна Echo Of The Horizon (EOTH)
Поточна ціна Echo Of The Horizon (EOTH) сьогодні становить 0.00173731 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EOTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Echo Of The Horizon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 359.68 USD
- зміна ціни Echo Of The Horizon протягом дня — -1.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Echo Of The Horizon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Echo Of The Horizon до USD становила $ -0.0004739604.
За останні 60 днів зміна ціни Echo Of The Horizon до USD становила $ -0.0003388579.
За останні 90 днів зміна ціни Echo Of The Horizon до USD становила $ -0.004111397649392046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.29%
|30 днів
|$ -0.0004739604
|-27.28%
|60 днів
|$ -0.0003388579
|-19.50%
|90 днів
|$ -0.004111397649392046
|-70.29%
Останній аналіз цін Echo Of The Horizon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-1.29%
-15.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Echo Of The Horizon (EOTH) is an ambitious single-player and multiplayer RPG open-world game set in a captivating universe. Developed using Unreal Engine 5, EOTH aims to redefine the boundaries of immersive gaming experiences, offering players a vast and hyper-realistic world to explore, and a multichain rewards system. Our Vision: At EOTH, our vision is to create a truly unforgettable gaming experience that seamlessly blends captivating storytelling, breathtaking visuals, and innovative gameplay. We aspire to set new standards for open-world RPGs, pushing the boundaries of technology and storytelling to captivate players and leave a lasting impression. Technology: EOTH harnesses the cutting-edge power of Unreal Engine 5 to deliver stunning visuals, realistic physics, and lifelike character animations. @Beta Legend from @Legendary Marketing helping with Leveraging the latest advancements in AI and machine learning, we incorporate innovative features such as AI-intelligent NPC behaviors, and adaptive storytelling, ensuring a truly dynamic and personalized gameplay experience. Blockchain Integration: EOTH embraces the potential of blockchain technology by introducing a multichain rewards system, allowing players to earn and trade in-game assets securely. This decentralized approach provides players with true ownership of their digital belongings and fosters a vibrant player-driven economy within the game.
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