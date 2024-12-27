Ціна Echelon Prime (PRIME)

USD

Графік ціни Echelon Prime (PRIME) в реальному часі

$11.74
$11.74$11.74
+3.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Echelon Prime (PRIME)

Поточна ціна Echelon Prime (PRIME) сьогодні становить 11.74 USD з ринковою капіталізацією $ 601.15M USD. Ціна PRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Echelon Prime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01M USD
- зміна ціни Echelon Prime протягом дня — +3.43%
- циркуляційна пропозиція – 51.25M USD

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Цінові показники Echelon Prime (PRIME) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +0.389746.
За останні 30 днів зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +0.5050454080.
За останні 60 днів зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +6.2594968060.
За останні 90 днів зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +0.866590027792925.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.389746+3.43%
30 днів$ +0.5050454080+4.30%
60 днів$ +6.2594968060+53.32%
90 днів$ +0.866590027792925+7.97%

Аналіз цін Echelon Prime (PRIME)

Останній аналіз цін Echelon Prime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 10.96
$ 10.96$ 10.96

$ 11.81
$ 11.81$ 11.81

$ 28.0
$ 28.0$ 28.0

-0.27%

+3.43%

+18.59%

Ринкова інформація Echelon Prime (PRIME)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 601.15M
$ 601.15M$ 601.15M

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

51.25M
51.25M 51.25M

Що таке Echelon Prime ( PRIME)

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

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Ресурс Echelon Prime (PRIME)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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