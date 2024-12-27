Ціна Echelon Prime (PRIME)
Поточна ціна Echelon Prime (PRIME) сьогодні становить 11.74 USD з ринковою капіталізацією $ 601.15M USD. Ціна PRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Echelon Prime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01M USD
- зміна ціни Echelon Prime протягом дня — +3.43%
- циркуляційна пропозиція – 51.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +0.389746.
За останні 30 днів зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +0.5050454080.
За останні 60 днів зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +6.2594968060.
За останні 90 днів зміна ціни Echelon Prime до USD становила $ +0.866590027792925.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.389746
|+3.43%
|30 днів
|$ +0.5050454080
|+4.30%
|60 днів
|$ +6.2594968060
|+53.32%
|90 днів
|$ +0.866590027792925
|+7.97%
Останній аналіз цін Echelon Prime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+3.43%
+18.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.
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