Сьогоднішня ціна Echelon Prime (PRIME)

Поточна ціна Echelon Prime (PRIME) сьогодні становить 11.74 USD з ринковою капіталізацією $ 601.15M USD. Ціна PRIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Echelon Prime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01M USD

- зміна ціни Echelon Prime протягом дня — +3.43%

- циркуляційна пропозиція – 51.25M USD

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